رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مدير منصة «أخضر»: نلخّص الكتب ونصنعها في محتوى مرئي لتسهيل التعلم

كتب:

منتصر سليمان
01:28 م | الأربعاء 03 يناير 2024
محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر"

محمد أسامة المدير التنفيذي لمنصة وتطبيق "أخضر"

أكثر من 100 ألف مشترك في غضون عامين، هذا هو ما حققته منصة «أخضر» لتعليم الشباب تنمية المهارات، وذلك من خلال تقديم ملخصات لبعض الكتب بطريقة بسيطة وجذابة من خلال الرسوم المتحركة.

وأوضح محمد أسامة، المدير التنفيذي لمنصة «أخضر»، أن الفكرة بدأت عندما كان صغيرًا، إذ كان يحب القراءة وشرح الكتب لأصدقائه، ثم قرر تحويل هذه الفكرة إلى تطبيق على موقع يوتيوب عام 2016، وبالفعل وجد إقبالًا كبيرًا من الأشخاص.

وقال «أسامة»  خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامي محمد عبده، ‏عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قررت عمل مخلص لكتاب كل أسبوع بصورة بسيطة وجذابة من خلال الانيمشن، ووجدت اهتمامًا كبيرًا من الأشخاص، ومتابعة موسعة لفكرتي بعد عمل 8 حلقات خلال شهرين فقط».

وأضاف: «أكثر من شخصية مشهورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت حلقاتي وتفاعل المستخدمون معها بإيجابية»، متابعًا «أسعى إلى أن تكون منصة «أخضر» منصة رائدة في مجال التعليم، وأن نقدم محتوى تعليميًا مميزًا يناسب جميع الفئات العمرية».

اقرأ المزيد:

120 فتاة ضمن برنامج تنمية المهارات الكشفية بكفر الشيخ

«ثقافة السويس» تناقش دور المهارات الحياتية في تنمية الأفراد

«الأوقاف» تكرم الواعظات في ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية (صور)

«تنمية النشء» بكفر الشيخ تواصل تنفيذ فعاليات المهارات الكشفية بدسوق

انطلاق فعاليات «تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين» بكفر الشيخ
بقلم منتصر سليمان