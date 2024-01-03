مدير منصة «أخضر»: نلخّص الكتب ونصنعها في محتوى مرئي لتسهيل التعلم

أكثر من 100 ألف مشترك في غضون عامين، هذا هو ما حققته منصة «أخضر» لتعليم الشباب تنمية المهارات، وذلك من خلال تقديم ملخصات لبعض الكتب بطريقة بسيطة وجذابة من خلال الرسوم المتحركة.

وأوضح محمد أسامة، المدير التنفيذي لمنصة «أخضر»، أن الفكرة بدأت عندما كان صغيرًا، إذ كان يحب القراءة وشرح الكتب لأصدقائه، ثم قرر تحويل هذه الفكرة إلى تطبيق على موقع يوتيوب عام 2016، وبالفعل وجد إقبالًا كبيرًا من الأشخاص.

وقال «أسامة» خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلامي محمد عبده، ‏عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قررت عمل مخلص لكتاب كل أسبوع بصورة بسيطة وجذابة من خلال الانيمشن، ووجدت اهتمامًا كبيرًا من الأشخاص، ومتابعة موسعة لفكرتي بعد عمل 8 حلقات خلال شهرين فقط».

وأضاف: «أكثر من شخصية مشهورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت حلقاتي وتفاعل المستخدمون معها بإيجابية»، متابعًا «أسعى إلى أن تكون منصة «أخضر» منصة رائدة في مجال التعليم، وأن نقدم محتوى تعليميًا مميزًا يناسب جميع الفئات العمرية».