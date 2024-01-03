شروط الحصول على قرض تمويل المشروعات في الدقهلية.. بينها امتلاك سجل تجاري

أعلن جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية، تقديم قروض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بدءًا من 10 آلاف وحتى 5 ملايين جنيه، بفائدة بسيطة متناقصة.

كيفية التقديم على قروض تمويل المشروعات بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في بيان له، إنّ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، بفائدة بسيطة متناقصة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأسيس والترخيص لجميع أنواع المشروعات، طبقًا للقانون 152 لسنة 2020، وتوفيق أوضاع الأنشطة المُقامة دون ترخيص.

ويتم التقديم بمقر جهاز تنمية المشروعات «الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا»، في منطقة توريل شارع سعد زغلول أمام استراحة المحافظة بمدينة المنصورة، والاستفسار من خلال الأرقام «0502310150 - 0502322401».

شروط الحصول على قرض بمحافظة الدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية، أنً هناك شروطًا للحصول على قرض لتمويل المشروعات، يجب اتباعها للراغبين في الحصول عليها، وهي كالآتي:

- إجادة القراءة والكتابة.

- تأدية الخدمة العسكرية.

- عقد الإيجار لمحل المشروع.

- البطاقة الضريبية للمشروع.

- السجل التجاري للمشروع.