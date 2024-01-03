محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال نظافة شرم الشيخ ويكافئ المتميزين

شدد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الانتهاء من ميدان «عامل النظافة»، الجاري إنشائه حاليًا ضمن مجموعة الميادين الجديدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك لإبراز قيمة ومجهودات عامل النظافة، وتخليدا لدوره المهم في الحفاظ على جمال المدينة.

محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع عمال النظافة، خلال مأدبة عشاء، التي أقامها خصيصا لهم بنادي شرم الشيخ الاجتماعي، في إطار حرصه الدائم على اللقاءات الودية المستمرة معهم، وأثنى خلال اللقاء على مجهودات رؤساء القطاعات في إدارة العمالة.

خالد فودة يشدد على الحفاظ على طبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ

وأكّد أنَّه يجب الحفاظ على طبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ، كونها مدينة صديقة للبيئة خضراء مستدامة، وتستقبل على أرضها كافة الأحداث العالمية، بالإضافة لمختلف الجنسيات التي تتوافد على المدينة، وكافأ المحافظ العمال بمبالغ مالية تحفيزا لهم على الاستمرار في الأداء الجيد والتميز في عملهم.