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جنوب سيناء تعلن تشغيل المرحلة الأولى للعيادات الخارجية بجامعة الملك سلمان

كتب:

داليا منير
04:58 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، تشغيل المرحلة الأولى للعيادات الخارجية بجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة طور سيناء، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا للتخصصات التالية «الجراحة العامة والنساء والتوليد والباطنة العامة» حيث جرى تأسيس عيادات خارجية ملحقة بكلية الطب البشري داخل جامعة الملك سلمان. 

مواعيد فتح العيادات بالجامعة 

جاء فتح العيادات تمهيدا لإنشاء مستشفى جامعي لليوم الواحد لتدريب الطلاب من كلية الطب بدءا من المستوى الرابع، وتم تحديد أيام فتح العيادات الخارجية وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع على أن يتم الدخول من بوابة 4 مع توفير سيارات لنقل المرضى من وإلى العيادات بداية من بوابة الدخول. 

توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئات الصحية المعنية 

والجدير بالذكر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مسبق بين جامعة الملك سلمان ووزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، تمهيدا لتدريب الطلاب بمستشفى الطور التعليمي المقرر افتتاحها بعد الانتهاء من إنشاءاتها.

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