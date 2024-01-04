بشرى سارة لأصحاب شهادتي الـ25%و22.5%.. الأموال في الحسابات غدا

تبدأ البنوك غدا إيداع قيمة الشهادتي 25% و22.5% في حسابات المودعين، وذلك بعد مرور سنة على طرحهما من قبل أكبر بنكين حكوميين، وهما «الأهلي المصري ومصر»، والذي من المقرر أن تستمر حتى أول فبراير 2024.

استحقاق شهادات الـ25%

وسبق وطرح البنكين الأهلي المصري ومصر شهادتي الـ25% بعائد يصرف في نهاية المدة، و22.5% بدورية صرف شهريًا، وظل العملاء يتهافتون على شراء الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وبالنسبة لشروط الشهادات، كان الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، وتتيح البنوك الاقتراض بضمان الشهادة، ومدة الشهادة عام، ويجرى الاستحقاق في يناير 2024 وحتى 1 فبراير 2024.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الثامن من العام الماضي قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح بالترتيب عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.