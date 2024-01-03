رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«المركزي»: تعطيل العمل في البنوك المصرية الأحد المقبل

كتب:

منة العشماوي
01:11 م | الأربعاء 03 يناير 2024
البنوك المصرية

البنوك المصرية

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح المركزي المصري أنّ العمل في البنك يُستأنف صباح الاثنين المقبل

إجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد

وتوفر البنوك المصرية خلال الإجازات بعض الخدمات نرصدها في السطور التالية:

- السحب والإيداع من خلال الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.

- استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.

- التحويلات النقدية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- استخدام التحويلات النقدية عن طريق التطبيقات الرسمية.

- مراجعة رصيد الحساب عن طريق التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.

اقرأ المزيد:

بشرى سارة من البنك المركزي بشأن أسعار 3 خدمات.. أبرزها إنستا باي

البنك المركزي: 78 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر

أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة.. أبرزها انخفاض أسعار السلع

أسعار الفائدة على أفضل الشهادات في البنوك بعد قرار البنك المركزي

ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي؟.. خبير يجيب
بقلم منة العشماوي