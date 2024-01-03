«المركزي»: تعطيل العمل في البنوك المصرية الأحد المقبل

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك العاملة بمصر يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأوضح المركزي المصري أنّ العمل في البنك يُستأنف صباح الاثنين المقبل

إجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد

وتوفر البنوك المصرية خلال الإجازات بعض الخدمات نرصدها في السطور التالية:

- السحب والإيداع من خلال الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.

- استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية.

- التحويلات النقدية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع من خلال خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- استخدام التحويلات النقدية عن طريق التطبيقات الرسمية.

- مراجعة رصيد الحساب عن طريق التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.