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رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات في القطاع الشمالي

كتب:

أيمن حمزة
12:50 ص | الجمعة 05 يناير 2024
رئيس جهاز 6 أكتوبر

رئيس جهاز 6 أكتوبر

استعرض المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود إدارة الإشغالات في إزالة مخالفات البناء بالقطاع الشمالي، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالتصدي للظواهر العشوائية وإزالة مخالفات البناء في مهدها بالمدن الجديدة، لضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

وأوضح «النجار» أنه جرى تنفيذ إزالة فورية بالقطعة رقم 1745 والقطعة رقم 808 بمنطقة الـ2000 قطعة حى البوليفارد، وكذا إزالة فورية لزيادة عن غرف السطح بالمخالفة لشروط التراخيص بالقطاع الشمآلي بالعمرانية الأولى همفرست قطعة رقم 35، حيث تم التحفظ على الأدوات المستخدمة وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه جرى تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بالقطاع الشمالي استهدفت الحي العاشر والتعاونيات 164 والعمرانية الثانية، وأسفرت عن إزالة إشغالات المحال التجاربة بكل من سنتر الوجيه واليسر وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحور جمال عبدالناصر.

«النجار» يتابع جهود إدارتي النظافة والزراعة بالمدينة

وتابع «النجار» جهود إدارة النظافة بالقطاع الشمالي، والتأكد من رفع القمامة من المحاور والشوارع الرئيسية وكذا أعمال التطوير والزراعة والتجميل، حيث شملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكة الري بالأحياء السابع والثاني عشر، فضلا عن متابعة أعمال تنسيق موقع وزراعة بعض الجزر بالعمرانية الثانية وصيانة المزروعات بالممشى السياحي طريق جمال عبدالناصر.

وكلف «النجار» مسؤولي الجهاز كل في قطاعه، باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يومياً، للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على ضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم، حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة، وللتيسير على المواطنين من رواد المدينة.

ووجَّه «النجار»، جميع الإدارات المعنية ، ضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط قانونية حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، للحد من المخالفات حرصا على المظهر الحضاري للمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.