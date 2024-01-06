اعرف بلدك.. أشهر 5 مناطق يمكن زيارتها في القليوبية «وعلى أد الإيد»

تشتهر محافظة القليوبية بعدد كبير من المزارات والأماكن لزيارتها والتمتع بها، ومع مواسم أعياد الميلاد واقتراب إجازة نصف العام نهاية شهر يناري الجاري، تقدم «الوطن» أبرز المناطق التي يمكن الاستفادة منها خلال هذه الإجازات.

لعل أشهر 5 أماكن يمكن زيارتها خلال الإجازات في القليوبية هي «حدائق القناطر وكورنيش النيل ببنها، والمساجد التاريخية في قليوب، وكورنيش النيل بشبرا الخيمة، والمناطق الأثرية ببنها وشبين القناطر».

حدائق القناطر أشهر مناطق وأماكن لزيارتها في محافظة القليوبية

تعد حدائق القناطر، من أبرز أشهر 5 مناطق وأماكن لزيارتها في محافظة القليوبية، إذ تتمتع برونق خاص يجذب الزوار، خاصة في المواسم والأعياد.

يقول اللواء طارق ماهر، رئيس مجلس مدينة ومركز القناطر لـ«الوطن»، إن الحدائق تتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتي يمكن التمتع بها خلال إجازة نصف العام وأعياد الميلاد: «الفسحة فيها على قد الإيد، إذ أن التذكرة تتراوح فيها من 5 إلى 20 جنيهًا».

وأوضح أن وزارة الري تمتلك عددًا من الحدائق التي تستقبل الزائرين أيضًا، منها «حدائق المركز الثقافي، والنيل على فرع رشيد، والبحيرة، والياسمين، والتوفيقي، والزهور، وأبو قردان»، مشيرًا إلى أن جميعها شهد أعمال تطوير مؤخرًا، وجاهزة لاستقبال الزوار طوال فترة الإجازات.

كورنيش ونوادي بنها

أما بالنسبة لكورنيش ونوادي بنها، فأوضح المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة ومركز بنها لـ«الوطن»، أن العاصمة بنها تضم عددا من الحدائق العامة والمتنزهات، فضلا عن كورنيش النيل، والرياح التوفيقي، وكورنيش وممشى النيل، الذي يضم مراسي المراكب النيلية التي تقدم نزهة نيلية خلابة لمعالم المدينة وحديقة صقلية.

متنزهات النيل بشبرا الخيمة

وعن متنزهات النيل بشبرا الخيمة، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية لـ«الوطن» أن المدينة تحتضن العديد من الحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل، فضلا عن ملاهي الأطفال بمختلف أنواعها، وأيضًا مناطق التسوق المختلفة، مشيرا إلى أن «الفسحة» في هذه الأماكن غير مكلفة.

المساجد التاريخية بقليوب

أشار اللواء محمد سالم، رئيس مدينة ومركز قليوب، إلى أن المدينة تشتهر بعدد من المساجد التاريخية، ومنها «مسجد الظاهر بيبرس الأثري الذي يجذب إليه الزوار من أنحاء الدول العربية، فضلا عن المصريين المولعين بالتاريخ لمشاهدة طرازه المعماري الفريد والقصص التي تدور حوله، وأيضًا مسجد العارف بالله الشيخ عواض، وعدد من أضرحة أولياء الله الصالحين».

الأماكن الأثرية ببنها وشبين القناطر

أشار اللواء عبد الحميد الهجان، إلى أن المحافظة تضم عددًا من المناطق الأثرية التي يمكن زيارتها والتمتع بها، مشيرا إلى أن بنها تضم مناطق الآثار والمعروفة بتل أتريب والحمامات الرومانية، والتي تجذب عددًا من الزوار وطلاب المدارس والجامعات، خاصة في إجازة نصف العام، ومنطقة تل اليهودية بشبين القناطر، وهي أحد المناطق الشهيرة، التي تدور حولها العديد من القصص التاريخية وبعض الحكايات الأسطورية.