قبل ما تفكر تشتري.. تفاصيل أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك

يتصاعد اهتمام الناس بالبحث عن أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك، إذ يسعى المواطنون إلى تنويع مصادر دخلهم وتحقيق توازن في محفظة استثماراتهم، وبالنظر إلى أن الشهادات الادخارية تقدم عوائد مضمونة ومستقرة، فإنها تعتبر خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون للحصول على دخل ثابت وآمن.

أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك، بعد إعلان بنكي الأهلي ومصر، عن أحدث شهاداتهما، بالإضافة إلى شروط شراء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي

- تصدر بسعر عائد 27% سنويا يصرف في نهاية المدة، أو 23.5% شهري.

- مدة الشهادة: عام واحد.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

شهادة «طلعت حرب» من بنك مصر

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- تصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين أو الأجانب.

- تصدر بسعر عائد 27% سنويا يصرف في نهاية المدة، أو 23.5% شهري.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

- يمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.