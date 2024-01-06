الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف النقل البحري 2024

أعلن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية والإشرافية، وهي «مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للحركة، مدير إدارة القضايا، مدير إدارة التحقيقات، مدير إدارة الرأي والعقود، مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت، مدير إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصال، مدير إدارة العلاقات العامة، مدير إدارة خدمة المواطنين، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، مدير إدارة الشؤون المالية، مدير إدارة مراقبة المخزون السلعي، مدير إدارة المتابعة والتقييم، مدير إدارة شؤون السفن، مدير إدارة التراخيص، مدير إدارة شؤون البحارة، مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية، مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مدير إدارة حركة البضائع، مدير إدارة حركة السفن».

المستندات المطلوبة لوظائف النقل البحري

وحدد قطاع النقل البحري التابع لـ وزارة النقل، المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف، وجاءت كالتالي:

- بيان الحالة معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى» أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم.

- الـدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها» العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات - إن وجدت - وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- بيان بالمقترح التطويري وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها، مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث، والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

- عدد 9 صور شخصية 4×6.

- صورة الرقم القومي.

- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور.

طرق التقديم لوظائف النقل البحري

وطالب قطاع النقل البحري المتقدمين لشغل الوظائف بتقديم الطلبات باسم اللواء بحري، رئيس قطاع النقل البحري، على النموذج المُعد لذلك، وتُسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «التطوير المؤسسي»، بمقر قطاع النقل البحري، شارع المكس، بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر، الإسكندرية.