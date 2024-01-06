انضمام 1286 مسجدا بالبحيرة والشرقية وجنوب سيناء لمبادرة حصن طفلك بالقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» انضمام 1286 مسجدًا من محافظات الشرقية وجنوب سيناء والبحيرة لمبادرة «حصن طفلك بالقرآن بالكريم» في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم

وتطلق وزارة الأوقاف مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، ذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة .

716 مسجدا من الشرقية

كشفت وزارة الأوقاف عن مشاركة 716 مسجدا جديدا من الشرقية ضمن مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم ب انضمام 30 مسجدًا بجنوب سيناء لمبادرة"حصن طفلك بالقرآن الكريم، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

30 مسجدا من محافظة جنوب سيناء

وأشارت إلى انضمام 30 مسجدا جديدا من محافظة جنوب سيناء بمبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم.

540 مسجدا من محافظة البحيرة

وذكرت وزارة الأوقاف أن 540 مسجدًا بالبحيرة انضم لمبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.