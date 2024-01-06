رئيس الأسقفية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الطوائف المسيحية المصرية، وشعب الكنيسة بميلاد السيد المسيح.

عيد الميلاد عيد للسلام والمحبة

وقال رئيس الأساقفة، إن عيد الميلاد هو عيد للسلام والمحبة، إذ يعد دعوة للجميع للتعايش في وئام وتآخي، حيث أن بميلاد المسيح رئيس السلام، يكون دعوة للعمل على نشر السلام والاستقرار في العالم.

وأضاف رئيس الأساقفة، نصلي بعيد ميلاد مجيد ملئ بالسلام والفرح للجميع.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ.