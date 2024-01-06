لميس الحديدي: الحكومة تواجه تحديات صعبة وكبرى في 2024

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن عام 2024 قد يكون صعبا على الحكومة والمواطن، فهي تواجه تحديات كبرى وصعبة للغاية، مضيفة: «التضخم، ارتفاع الأسعار، تدني جودة الحياة، انخفاض معدلات الادخار بالنسبة للأفراد، صعوبة إنك كمواطن تقدر تخطط لحياتك الفترة المقبلة، نتيجة التضخم اللي بياكل جيوب المصريين».

أعلى معدل ديون وفوائد خارجية

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة on، قد يكون هذا العام 2024 هو العام الأصعب على مصر اقتصاديا والأصعب على «جيوب الناس» والأصعب على الحكومة، مردفة: «أعلى معدل ديون وفوائد خارجية علينا أن نسدده هذا العام، وآخر تقرير للمركزي قال علينا هذا العام 32.8 مليار دولار، والأرقام دي محسوبة على نهاية يوليو الماضي، وفيه أرقام بتتكلم عن 42 مليار دولار».

وتابعت: «وعندنا أقساط ديون 25.8 مليار دولار وفوائد ديون 6.8 مليار دولار، ونصف هذه الأرقام هندفعها في النصف الأول من العام، حوالي 17 مليار دولار بينما 15.8 مليار دولار في النصف التاني من العام، ومن ثم السنة دي أعلى معدل ديون وفوائد ديون مرت على تاريخ مصر».