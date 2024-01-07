منسق مسار العائلة المقدسة: تصنيف وادي النطرون مدينة سياحية بعد تطويرها

قال المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، إن رحلة العائلة المقدسة في مصر تضم 25 موقعا من بينهم 14 موقع تحمل آثر مادي ملموس يمكن زيارته.

الانتهاء من النقطة الأولى بمسار العائلة المقدسة

وأضاف «الجندي»، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف واية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على شاشة dmc، أنّ النقطة الأولى في بورسعيد تم الانتهاء منها وأصبحت جاهزة لزيارة السياح والزائرين، لافتا إلى أنّه تم تطوير 4 أديرة بمنطقة وادي النطرون، وهم الأديرة الأكبر بالعالم.

وادي النطرون أصبحت مدينة سياحية

وأوضح المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، أن عمليات التطوير يتم فيها تطوير النقطة والمدينة بأكملها، وأن وادي النطرون أصبحت مدينة سياحية، لافتا إلى التطوير شمل منطقة جبل الطير تم تطويره وافتتاحه باعتبارها أيقونة المشروع، وهي أول نقطة تم إنتاج محتوى ترويجي لها.