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«القابضة للمياه» تستطلع رأي المواطنين عن الخدمات المقدمة

كتب:

سلامة عامر
01:20 م | الأحد 07 يناير 2024
موظفي شركة المياه خلال حملات التوعية بنرشيد الاستهلاك

موظفي شركة المياه خلال حملات التوعية بنرشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بعمل زيارات ميدانية وحملات طرق أبواب لاستطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة، وتسجيل الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة ههيا، تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحقيق الأمن المائي المستدام.

أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات استطلاع الآراء

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات استطلاع الآراء.

تأكيد آلية الشكاوى والتظلمات

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنّه تم خلال الزيارات الميدانية وحملات طرق أبواب لاستطلاع آراء المواطنين؛ لتأكيد آلية الشكاوى والتظلمات والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي أو محمول لبحث شكاوى وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.