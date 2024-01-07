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بهجة واحتفالات في كنائس القليوبية بعيد الميلاد.. والمحافظ: المصريون نسيج واحد

كتب:

حسن صالح
05:37 م | الأحد 07 يناير 2024
احتفالات عيد الميلاد المجيد في القليوبية

احتفالات عيد الميلاد المجيد في القليوبية

تزينت كنائس القليوبية، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، واستقبل الآباء والكهنة المهنئين اليوم، وسط الجدران بالألوان المعبرة عن عيد الميلاد المجيد، وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنسية المرتبطة، والأغاني الوطنية.

وأجرى اللواء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدأت بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور، راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر، بمطرانية شبين القناطر، بأبو زعبل بالخانكة، واختتم جولته بتقديم التهنئة للأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد

وقال محافظ القليوبية، خلال كلماته التي ألقائها في الكنائس: «مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية، التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن، ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال».

وأكد محافظ القليوبية، أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

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