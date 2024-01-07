بنكا مصر والأهلي يعلنان تفاصيل إجراءات الاقتراض بضمان شهادات الـ23.5 و27%

يحرص القطاع المصرفي على تقديم مميزات مبتكرة، مع إطلاقه شهادات استثمارية للمواطنين بين الحين والآخر، بهدف زيادة أموال المودعين، وتجنبهم مشكلات التضخم، التي تعانيها كافة دول العالم، وجاء آخر تلك المميزات، بالتزامن مع إطلاق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادات ذات عائد بنسبة 23.5% يصرف شهرياً، و27% سنوياً، مع توفير ميزة الاقتراض بموجب هذه الشهادات.

ميزة الإقراض وبطاقة ائتمان لأصحاب الشهادات

ويسعى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عبر تلك المميزات، إلى تلبية احتياجات المواطنين والعملاء، لتحقيق أكبر استفادة من المنتجات والخدمات البنكية المقدمه والمتنوعة، لتطوير الأوعية الادخارية، بما يتناسب مع الاحتياجات، حيث كان آخر ما وفره البنكان على الشهادات، التي تصل الفائدة عليها إلى 27% سنوياً، و23.5% شهرياً، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية الاقتراض بضمان الشهادات الجديدة، من البنك الأهلي المصري ومن بنك مصر.

أكد البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، إمكانية اقتراض المودعين بضمان الشهادة الجديدة، حيث أوضح البنك أن تفاصيل الاقتراض بضمان الشهادات سيكون في فروع المصرف بالمحافظات المختلفة، ووفق التعليمات السارية من قبل البنك.

وأشار البنك الأهلي المصري إلى أنه يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها أيضاً، بضمان تلك الشهادات.

وعن استرداد الشهادة، فقد لفت البنك إلى أنه لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، حيث يمكن للمودع استردادها قبل نهاية المدة، وفقاً للقواعد والشروط المعلنة من البنك، حيث تسترد الشهادة بنهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.