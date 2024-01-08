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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول في محافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
11:16 ص | الإثنين 08 يناير 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية - أرشيفية

امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية - أرشيفية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية غدا الثلاثاء 9 يناير الجاري امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات، وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول محافظة القليوبية، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى غدا الساعة الثامنة والنصف صباحا. 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول بالقليوبية

ووفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول بمحافظة القليوبية، فإن امتحانات الشهادة الإعدادية التحريرية لمدارس العام والرياضي والرسمي للغات تنطلق في 17 يناير الجاري، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، وفقا للجدول التالي: 

الأربعاء 17 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء. 

الخميس 18 يناير.. العلوم لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف. 

الأحد 21 يناير.. اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية. 

الاثنين 22 يناير.. الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين. 

الثلاثاء 23 يناير.. الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة. 

الأربعاء 24 يناير.. الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين. 

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول ورقية 

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر أداء امتحانات الشهادة الإعدادية وفق جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول ورقيا، وتأجل أداء الامتحانات بنظام البوكليت بسبب عدم انتهاء الاستعدادات الخاصة بتطبيق النظام الجديد.

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