محافظ جنوب سيناء يبحث مشكلات مستأجري الإشغالات بالهضبة في شرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لمستأجري الإشغالات بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري إدارات الشؤون القانونية، وصندوق تنشيط السياحة، والعقود والإستثمار والإسكان والإدارات المعنية.

مناقشة مشكلات المستأجرين وتقديم الحلول

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة مشكلات المستأجرين في القطاع السياحي، ومناقشة كافة الحلول والمقترحات، كما صدّق المحافظ على عدد من القرارات التوافقية، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ودفع عجلة السياحة بالمنطقة، وإجراء أعمال التطوير والنظافة والتجميل للمنطقة مما يزيد الجذب السياحي لها.

الأنشطة السياحية بهضبة أم السيد

وقال محافظ جنوب سيناء، إن منطقة هضبة أم السيد تشتمل على أنشطة سياحية مختلفة مما يسهم في زيادة الجذب السياحي للمنطقة، بالإضافة إلى الأماكن الخدمية، وتهدف المحافظة خلال تلك الفترة على تسوية وضع الإشغالات بهدف تطوير المنطقة.