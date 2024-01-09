محافظ جنوب سيناء يهدي فتاة ووالدتها رحلة عمرة بعد علاجها

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، روان محمود محمد متولي من أهالي المدينة ووالدتها، وأهداهما رحلة عمرة بعد انتهاء «روان» من رحلة علاج تكفلت بها المحافظة.

حرص المحافظة على مساعدة الحالات الحرجة

جاء ذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على رعاية أبناء المحافظة ودعمهم في كافة المجالات المختلفة وخاصة في علاج الحالات المزمنة وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بالتعاون مع رجال الأعمال والوزارات المعنية والمؤسسات المتخصصة والمجتمع المدني.

من جانبها تقدمت المواطنة بالشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء، لاهتمامه وإصراره على علاجها وإهدائها ووالدتها رحلة العمرة، داعية الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.