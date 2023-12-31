أمين الفتوى: إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله مجرم قانونا

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إعطاء أخيها مبلغا من المال لتشغيله لها، وتريد أن تعرف هل تأخذ منه مبلغا ثابتا أم مبلغ متغير حسب عمليات البيع والشراء؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: «أولا لازم نعرف إن هذه المعاملة مجرمة قانونا، ولازم نعرف الناس ألا يقوموا بهذه المعاملات المجرمة قانونا، حتى لا يخسروا أموالهم».

وأوضح: «هذه المعاملة كل يوم تعرض علينا في دار الإفتاء، بين أخوه وأصدقاء، دخل بينهم الشيطان والدنيا، فوقعوا في مشاكل وخسر أحدهما أمواله، فبلاش نعمل في نفسنا كده وعلينا الالتزام بقوانين الدولة، ومفيش ضمانات في هذه المعاملة نهائيا».