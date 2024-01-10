أمر غير متوقع.. مصير جنديين بالاحتلال زغردا أثناء تفجيرهما منازل بغزة.. عاجل

في الثالث من يناير الجاري، صور جنديان إسرائيليان من كتيبة الهندسة 8173 مقطع فيديو قصير لهما وهما يدخنان، وفي الخلفية يتم تفجير منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث انتشرت مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحد تلك المقاطع التي تم تصويرها كانت بعد تفجير المنزل الفلسطيني، حيث أعقبها صيحات انتصار و«زغاريد»، وقد جاء الرد الإلهي، اليوم، ليكون «الجزاء من جنس العمل».

مقتل جنديين تفاخرا بتفجير منزل فلسطيني

وجرى التعرف على هوية الجنديين اللذين تفاخرا بتفجير منزل فلسطيني وهو الرائد «احتياط» عكيفا ياسينسكي من رمات غان، والنقيب «احتياط» يكسر هخستر وكلاهما في كتيبة الهندسة 8173، واللذان قتلا أمس مع 4 جنود آخرين، فيما أصيب ضابط وجنديان آخرين خلال نقل المتفجرات لتدمير منازل الفلسطينيين.

إذ كشفت صباح اليوم صحيفة يسرائيل هوم العبرية مقتل 6 جنود إسرائيليين جراء انفجار مجهول السبب وقع بشاحنة كانت تنقل متفجرات مخصصة لهدم الأنفاق في حي البريج وسط قطاع غزة.

لم يكن يتخيل هذين الجنديين المجرمين ( عكيڤا يسنسكي+يكسر هخستر) من وحدة الهندسة بعد هذه السيجارة على وقع تفجير مباني #غزة ونشوة الانتصار أنه بعد عدة أيام سيقعا في شر أعمالهما الإرهابية.

حيث قتلا معًا يوم أمس في تفجير البريج.



هذه هي النهاية لكل مجرم ظالم قاتل إرهابي.. pic.twitter.com/LmdtUIM9k6 — أدهم أبو سلمية Adham Abu Selmiya (@adham922) January 9, 2024

وأضافت الصحيفة أن الجنود الـ6 الذين قتلوا في مخيم البريج كانوا يحاولوا تفجير أحد الأنفاق التي عثروا عليها، والتي كانت بعمق 30 مترا تحت الأرض، وخلال نقلهم للمتفجرات لتدمير الأنفاق انفجرت فيهم ليصبحوا ضحايا لهذا الحادث.

جنود الاحتلال الذين قتلوا أمس

وأوضحت الصحيفة أن الجنود الذين قتلوا في الحادثة هم الرائد «المسؤول» عميت شاحار، جندي في وحدة يالام في سلاح الهندسة القتالية. والنقيب «احتياط» دينيس كروخاملوف ويشسلر، ضابط في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية النقيب «احتياط» رون أفريمي، ضابط في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية. الرائد «المسؤول» روي أبراهام ميمون، مسعف قتالي في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية. اللواء «احتياط» عكيفا ياسينسكي، مقاتل في كتيبة الهندسة 8173، لواء «عتسيوني» «6»، اللواء «احتياط» غابرييل بلوم، مقاتل في كتيبة الهندسة 8173، لواء عتسيوني «6».

كما أصيب في هذه الحادثة ضابط وجنديان، من بينهم المغني عيدان أمادي.