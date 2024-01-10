«ألذ طعم في مصر».. تعرف على أنواع وأسعار أسماك الإسكندرية

تشتهر المدن الساحلية بتنوع الأسماك بها؛ إذ تعد الوجبة الرئيسية لسكان وضيوف تلك المدن، الذين يفضلون دائما تناول الأسماك الطازجة، وتأتي الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط لتكون أهم المدن الساحلية في مصر، وتزداد أنواع الأسماك بها في فصل الشتاء وتنخفض أسعارها لزيادة المعروض وتعدد أنواعه.

وقال محمد محمود، تاجر أسماك بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الأسماك بالإسكندرية خلال فصل الشتاء تكثر بسبب دفء مياه البحر المتوسط وحتى خلال النوات وتوفف الصيد ولا يتحرك سعرها كثيرا؛ وذلك لأن النوة لا تزيد على 3 أو 5 أيام ويعود الصيد، وتأتي مراكب الصيادين بالخير الوفير، وتتميز الإسكندرية عن باقي المحافظات الساحلية بكثرة أنواع الأسماك وتنافسها في الطعم اللذيذ الذي يعشقة أهالي الإسكندرية وضيوفها إذ أن الأسماك من الوجبات الرئيسية المحببة لأهالي البحر الأبيض المتوسط.

الأسعار تبدأ من 30 جنيها

وأضاف مصطفى حمودة، أن أسعار الأسماك في الإسكندرية منخفضة جدا عن باقي المحافظات مع تعدد الأنواع التي تزيد على 20 نوعا، وتتراوح الأسعار ما بين 30 و400 جنيه، والأسعار حاليا منخفضة نسبيا، وهي كالتالي:

- بساريا المكس الطازجة 30 جنيها للكيلو

- ‏موزة 50 جنيها للكيلو

- ‏بلطي من 30 حتى 70 جنيها حسب الحجم

- ‏تونة 75 جنيها

- ‏جندوفلي 50 جنيها

- ‏بوري مبطرخ 150 جنيها

- ‏بوري 125 جنيها

- ‏كابوريا نتى 110 جنيهات

- ‏مرجان 100 جنيه

- ‏فراخ مبطرخ 90 جنيها

- ‏مكرونة 80 جنيها

- ‏شراغيش 130 جنيها

- ‏جمبري فراولة 100 جنيه

- ‏جمبري بلدي من 200 إلى 400 جنيه

- ‏بطاطا 120 جنيها

- ‏بربون 100 جنيه

- ‏مرمار 80 جنيها

- ‏شاخورا 100 جنيه

- ‏مازليا بلدي 120 جنيها

- ‏موسى 130 جنيها