خبير اقتصادي: نتوقع حركة سياحية قوية في مصر الفترة المقبلة

قالت الخبير الاقتصادي حنان رمسيس، إنَّ مصر تتواجد داخل بيئة استثمارية وتنافسية قوية جدًا بالمنطقة العربية أو على مستوى العالم، مشيرًة إلى أنَّ مصر لها باع في القدرة على استغلال جميع المحاور الاقتصادية والاستثمارية المتواجدة داخل الدولة، كما أنَّه من المتوقع أن تكون هناك حركة سياحة قوية للغاية خلال الفترة القادمة داخل مصر.

الأنشطة الاقتصادية

وأضافت الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ الدولة أعلنت إتاحة فرص استثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المتعاون فيها مع القطاع العام ومنها قطاع الطيران، مبينة أنَّ مصر للطيران من الجهات الاستثمارية الجيدة التي تستطيع جذب مستثمر استراتيجي قوي يدخل في العديد من المشروعات المتواجدة داخل الدولة المصرية».

وتابعت: «لدينا مطارات منتشرة على العديد من المحاور، وخلال الفترة المقبلة سيكون استغلال استثماري في كل محافظة، حتى يكون هناك تواصل وقدرة على الانتقال داخل الدولة ومن أي محافظة إلى الخارج مباشرة، دون تكدس في مطار أو مطارين».

وأكملت: «نتوقع حركة سياحية قوية جدًا الفترة المقبلة بغض النظر عن الأحداث الجيوسياسية المتواجدة في المنطقة، إذ يحل السلام ويعم في المنطقة بجهود دبلوماسية مصرية، خاصة أن العديد من الدول مهتمة بذلك».