محافظ جنوب سيناء يدعو مديرة القوة متعددة الجنسيات لحضور مراسم رفع العلم في عيد المحافظة

دعا اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، السفيرة اليزابيث ديبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات، لحضور مراسم رفع العلم بساحة العلم بمدينة طابا في العيد القومي للمحافظة يوم 19 مارس القادم، وذلك على غرار الأعوام السابقة والذي يتزامن مع أعياد تحرير طابا.

كما جدد المحافظ دعوته السنوية لزيارة سفراء الدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات لمدينة شرم الشيخ، في إطار حرصه على توطيد العلاقة مع القوة متعددة الجنسيات واستمرار أوجه التعاون بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للسفيرة إليزابيث والوفد المرافق لها اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، في إطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات.

الإشاده بالتطور الهائل بمدينة شرم الشيخ

من جانبها، قدمت السفيرة إليزابيث الشكر والإمتنان لمحافظ جنوب سيناء لحفاوة الإستقبال، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء. كما أشادت بجمال مدينة شرم الشيخ والتطور الهائل التي شهدته خلال الفترة الأخيرة، والتي شهد بها العالم أجمع خاصة من خلال مؤتمر COP 27، فضلاً على المشروعات المتميزة التي حظيت بها المدينة وخاصة في مجال المشروعات صديقة البيئة، والمثلث الأخضر، وكذا التطوير الكبير الجاري بمدينة سانت كاترين.

كما هنأت مديرة القوة متعددة الجنسيات المحافظ، لحصوله على درجة الدكتوراه في فلسفة الإستراتيجية القومية عن موضوع «التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب».

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ مدير عام القوة درع المحافظة، وعدد من الهدايا التذكارية، وجرى تبادل الصور التذكارية.