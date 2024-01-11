فلسطينيون ينظمون فعالية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. تضامنا مع شهداء نابلس

نحن على أعتاب الـ100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال الدم الفلسطيني في المدينة المنكوبة مسفوحاً على الطرقات، وفي المستشفيات والبيوت، ولا يجد المدنيون في الضفة الغربية المحتلة، سبيلاً لدعم إخوانهم في القطاع، أو في منطقتهم، سوى بمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، فهو أضعف الإيمان ولكن كما يقولون.. «ليس باليد حيلة».

فعالية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

نظم متدربو مركز تدريب الشباب المجتمعي، على دوار الشهداء في مدينة نابلس، وتضامنا مع قطاع غزة، فعالية، دعوا فيها لمقاطعة البضائع الإسرائلية، دعما لقطاع غزة بمشاركة العديد من الشباب والفتيات، مرددين هتافات: «فكر بوطنك، فكر بغزة» و« فكر بكرامتك».

لافتات وترديد عبارات للمقاطعة

وقالت فاتن الترابي، صحفية فلسطينية لـ«الوطن»، إن المنظمين للفعالية هم فئة من المتطوعين والمتدربين بالمركز التابع للإغاثة الطبية، مشيرة إلى أن المشاركين حملوا لافتات مكتوب عليها عبارات مختلفة منها: «قاطع عدوك وارضي ضميرك»، و«لا تدعي حب فلسطين وأنت تدعم خزينة المحتلين».