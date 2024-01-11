مبادرة جديدة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين في جنوب سيناء

قال ياسر عرفات أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، اليوم الخميس، إن الوحدة الحزبية للطور الجديدة برئاسة أمين الوحدة طه زايد وقعت بروتوكول تعاون مع محلات جزارة تابعة للقطاع الخاص بمدينة طور سيناء، بغرض توفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين بالمدينة وهذا نوع من التعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في الحد من زيادة الأسعار.

الهدف من توقيع البروتوكول

وكشف طه زايد أمين الوحدة الحزبية بالطور الجديدة لـ«الوطن»، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السيناوي وسد احتياجاتهم ومحاولة تقديم الدعم ومساندة الدولة في الحد من جشع التجار، بالإضافة إلى أن المبادرة تأتي ضمن عدد من البروتوكولات التي يقوم بها الحزب والتي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

الحضور من أعضاء الحزب

جاء توقيع البروتوكول بحضور دعاء حمدي أمينة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بجنوب سيناء وأحمد نشأت عفيفي أمين التنظيم بمدينة طور سيناء ومحمود بدير أمين الإعلام بالمدينة والسيد حبيب أمين تنظيم الوحدة الحزبية وهدى عمرو أمينة العمل الجماهيري.

وقال محمد عبدالله، من أعضاء حزب مستقبل وطن: تلك المبادرات تسهم في محاربة الغلاء وتشجع التجار على المنافسة فيما بينهم لجذب المواطن عن طريق تخفيض الأسعار مما يساعد في توفير اللحوم والدواجن للمواطن السيناوي بأسعار تنافسية مناسبة للجميع.