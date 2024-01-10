«تعليم جنوب سيناء» تكرم الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية

استقبل محمد حامد، عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسامة عبد الجواد باهي مدير مدرسة الفيروز الرسمية للغات بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وذلك لتكريمه بعد حصوله على المركز العاشر في مسابقة الرائد العام المثالي على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/ 2023، كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لمحمد ثابت جابر موجه عام التربية الإجتماعية بإدارة شرم الشيخ مشيدا بجهودهم والإنجاز الجديد.

إنجازات مديرية تعليم جنوب سيناء

وقال وكيل الوزارة، إن تلك الإنجازات التي حققتها مديرية التعليم بجنوب سيناء تأتي بدعم ورعاية من اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والذي يضع التعليم والأنشطة ضمن أولوياته، خاصة ما نشهده في تلك الفترة من إنجازات بجميع الأنشطة والتفوق لطلبة المدارس وتنافس الإدارات التعليمية لتظهر كل ما هو مميز بها.

تكريم الرائد المثالي

وحضر التكريم الخاص بمسابقة الرائد العام المثالي بمحافظة جنوب سيناء مديرو الإدارات التعليمية بمدن المحافظة، ومديرو المدارس من مختلف المدن، ومنهم أحمد عبد الله محمد مدير مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات بإدارة طور سيناء، ورغدة محمد توفيق مدير مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بإدارة شرم الشيخ التعليمية، وسوزان سالم عبد الحميد مدير مدرسة جيل أكتوبر الثانوية بإدارة شرم الشيخ، ومحمد سعد طالب عياط مدير مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات بإدارة أبورديس، وهاني السيد عبده مدير مدرسة المروة للتعليم الأساسى بإدارة طور سيناء.