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متابعات ميدانية لـ31 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
06:21 م | الخميس 11 يناير 2024
متابعات مراكز شباب القليوبية

متابعات مراكز شباب القليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعي الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، التي شملت 31 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة خلال الفترة المسائية.

مراجعة انتظام العاملين 

شملت المتابعات مراجعة انتظام العاملين وتقديم الخدمات للجمهور ومراجعة عوامل الأمن والسلامة ومراجعة أماكن تواجد طفايات الحريق والاهتمام بفحص ومراجعة السجلات والمستندات والدفاتر واستخراج الملاحظات وكتابتها بسجل المتابعة الخاص بالمركز. 

استمرار المتابعات الميدانية

وأكد «الصبروط»، استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بتنفيذ الأنشطة، ومراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية 

تهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، ومراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

 

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