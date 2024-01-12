«القومية للبريد» تعلن حاجتها لتعيين 19 مهندسا في تخصصات مختلفة.. اعرف الشروط

أعلنت الهيئة القومية للبريد حاجتها لتعيين 19 مهندسًا في تخصصات مختلفة، منها «مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين / مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين - مهندس ميكانيكا ثالث تعيين/ مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين - مهندس كهرباء ثالث تعيين».

مهام وظيفة مهندس تشغيل

وأشارت الهيئة القومية للبريد إلى أن وظيفة مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تقع بإدارة تشغيل وسائل النقل التابعة للإدارة العامة للنقل والحركة البريدية.

مهام وظيفة مهندس تخطيط النقل ثالث بوزارة الاتصالات والمعلومات

أوضحت الهيئة القومية للبريد أن وظيفة مهندس تخطيط النقل ثالث تقع في إدارة تخطيط النقل التابعة للإدارة العامة للنقل والحركة البريدية، ويقوم شاغل هذه الوظيفة بتغطية احتياجات الهيئة من وسائل النقل المختلفة.

مهام وظيفة مهندس ميكانيكا سيارات

واوضحت الهيئة القومية للبريد أن وظيفة مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تقع هذه الوظيفة بالادارة العامة للنقل والحركة البريدية التابعة لتقسيم نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحركة والتوزيع.

الشروط المطلوبة

وحددت الهيئة القومية للبريد الشروط المطلوب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي المتقدمين

** العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

** المؤهل: مؤهل عال- بكالوريوس الهندسة تخصص ميكانيكا السيارات.

** شروط المؤهل: بكالوريوس هندسة (تخصص ميكانيكا سيارات ).

** التقدير (جيد ) فأعلى.