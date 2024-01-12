رفع كفاءة عدة مراكز شباب بالقليوبية بتكلفة 8 ملايين و300 ألف جنيه

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن التكلفة الإنشائية لبناء ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة بلغت 8 ملايين و300 ألف جنيه، وفقا لخطة التطوير والإنشاء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال عام، والتي يبلغ عدد مراكز الشباب بها 205 مراكز و16 نادٍ و3 مراكز تنمية شبابية.

إنشاء المبنى الإداري في 4 مراكز شباب

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان له، أن المحافظة حظيت بإنشاء المبنى الإداري بعدد 4 مراكز شباب، وهي أجهور الصغرى والبرادعة وكفر رجب والمفتي بقيمة إنشائية تصل إلى 1.5 مليون جنيه للمركز الواحد لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

رفع كفاءة عدد من مراكز الشباب

كما شملت العملية الإنشائية خلال العام الأخير رفع كفاءة عدد من مراكز الشباب ضمن الخطة الإضافية للمحافظة، وهي كفر مويس بتكلفة مليون و100 ألف جنيه لبناء الدور الثاني بالمركز، وميت راضي بتكلفة 400 ألف جنيه، وتطوير المبنى الإداري بكفر سندنهور بتكلفة 100 ألف جنيه، ومركز شباب سندنهور بتكلفة 200 ألف جنيه، واستكمال السور بمركز شباب كفر أبو ذكري بتكلفة 400 ألف جنيه، وأشراف دجوى بتكلفة 100 ألف جنيه.

كما أكد الصبروط اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية والتحية لمراكز الشباب وأعمال التطوير التي تساهم في جذب النشء والشباب لممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة والتي تهدف لتنمية الشخصية المصرية متكاملة الأركان، مؤكدا أن العملية الإنشائية لا تقل أهمية عن البرامج والمشروعات المقدمة سواء الرياضية أو الفنية أو التثقيفية أو الدينية.