«صحة القليوبية» توضح أعراض إصابة الأطفال بالأنيميا.. بينها قلة التركيز

حذرت مديرية الصحة بالقليوبية من خطورة الإصابة بالأنيميا وخاصة بالنسبة للأطفال، حيث أشارت في منشور توعوي على صفحة المديرية بـ«فيسبوك»، إلى خطورة الإصابة بالأنيميا والتي تتسبب في ضعف التحصيل لدى الأطفال في الدراسة، ويكون لها تأثير على تركيز الطلاب في المذاكرة والتحصيل.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنه من الضروري أن يتم إجراء تحليل أنيميا للأطفال في وقت مبكر للاطمئنان على صحتهم، وتجنب الإصابة بالأمراض.

أعراض الإصابة بالأنيميا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن أعراض الأنيميا متعددة كالتالي:

- صعوبة في التركيز

- الشعور بالإجهاد والتعب غير المبرر

- الشعور بالصداع

- دوخة أو دوار

- شحوب الجلد

- تقصف الأظافر

تحليل الأنيميا لتجنب المضاعفات

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن كل الأعراض المشار إليها تظهر على الأطفال، ومن هنا تبرز أهمية إجراء تحليل الأنيميا بشكل دوري لتجنب المضاعفات، مشيرا إلى أن التحليل متاح ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والتي تقدم الخدمات الوقائية فيما يخص الاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية أنيميا والسمنة وقصر القامة بين تلاميذ المدارس الابتدائية، وتتضمن:

- قياس الوزن والطول

- قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم

متابعة الحالات الصحية للأطفال

وأضاف وكيل الوزارة أن الفعاليات تجرى في جميع المدارس طوال العام الدراسي، ويتم تحويل الحالات المكتشفة لاستكمال التشخيص والعلاج والمتابعة بالمجان وفق بروتوكولات علاجية محدثة بعيادات الربط بهيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة أقرب مراكز تقديم الخدمة عن طريق الخط الساخن 106 الخاص بالمبادرة الرئاسية.