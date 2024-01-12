مواعيد إجراء قرعة الأراضي بالعبور.. اعرف المساحات

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد إجراء قرعة الأراضي بالعبور، التي تم توفيق أوضاعها بجمعية الأمل «سابقاً»، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد لكل شريحة.

قرعة الأراضي بالعبور ستكون لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم ومساحتها كالآتي:

- 209 متر مربع

- 276 متر مربع

- 350 متر مربع

- 400 متر مربع

- 450 متر مربع

- 500 متر مربع

مساحات تُجرى قرعتها يوم الثلاثاء 30 من شهر يناير الجاري:

- 209 متر مربع

- 450 متر مربع

- 500 متر مربع

مساحات تُجرى قرعتها يوم الأربعاء 31 من شهر يناير الجاري:

- 276 متر مربع

- 350 متر مربع

- 400 متر مربع

تعليمات مهمة بشأن إجراء القرعة

- الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحا.

- سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية.

- سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

معلومات عن مدينة العبور الجديدة

- إحدى أحدث المدن الجديدة

- تقع على طريق القاهرة – بلبيس الصحراوي.

- تمتد حدود مدينة العبور الجديدة من كردون مدينة لعاشر من رمضان شرقا.

- تبلغ مساحة منطقة العبور الجديدة 58.914 فدان.

- إجمالي المساحة التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية هي حوالي 45.000 فدان.

- تنقسم المدينة إلى مناطق سكنية – مناطق خدمية – مناطق ترفيهية – مناطق زراعية.

- تصل مساحة المناطق السكنية في المدينة إلى حوالي 2200 فدان.