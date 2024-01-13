المستعمل في شرم الشيخ ينقذ الميزانية.. غرفة نوم بـ10 آلاف جنيه

سوق المستعمل في مدينة شرم الشيخ، نوع جديد من التجارة الرائجة، والذي يتخصص في كل ما تتخلى عنه الفنادق والمنتجعات السياحية من غرف نوم وأنتريهات وتكييفات، بالإضافة إلى خرج المطاعم والكافيهات من كراسي وترابيزات وثلاجات وأدوات كهربائية ومستلزمات للمطابخ.

وترجع حركة التجديد التي تقوم بها الفنادق إلى تنفيذها لشروط غرفة السياحة، التي تؤكد على المواصفات الخاصة لتتوائم الفنادق مع التصنيف السياحي لها، ولذلك تلجأ الفنادق إلى المناقصات التي تطرحها لتجار المستعمل لتقوم بالإحلال والتجديد لمقتنياتها.

امتداد تجارة الأثاث المستعمل لمنطقة الرويسات

قال هاني شحاتة، أحد العاملين بمجال الأثاث المستعمل بمدينة شرم الشيخ لـ«الوطن»: «بدأت تجارة الأثاث المستعمل من المنطقة الخلفية للرويسات السكنية في أحضان الجبل، وبعد تقنين المهنة بالمدينة جرى امتدادها للمنطقة الصناعية بالرويسات».

أسعار الأثاث المستعمل في متناول الجميع

أضاف «شحاتة»، أن سوق المستعمل يلقى رواجًا كبيرًا من المواطنين المقيمين بالمدينة، نظرًا للأسعار المناسبة للجميع في ظل ارتفاع أسعار الأخشاب والموبيليا الجديدة، ويمتاز الأثاث الخارج من الفنادق أنه بحالة ممتازة ولا يوجد به هالك، موضحًا أن الأسعار مناسبة للجميع فتجد غرف النوم تبدأ من 10000 جنيه، للغرفة المكونة من سرير ودولاب وكومود، والأنتريهات تبدأ أسعارها من 7000 جنيه.

طرق التسويق للأثاث المستعمل

من جانبه، قال أحمد الشيخ رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إنه توجد طريقتين لبيع المستعمل بمدينة شرم الشيخ، منها الأسواق الثابتة وهي الكائنة بمنطقة الرويسات، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإعلان عن الأثاث في المنصات الإلكترونية أو الجروبات، التي تحمل أسماء صفحات تجارية بمحافظة جنوب سيناء، وهذا النوع من التسويق يقوم به صاحب المنتج المعروض للبيع، بطريقة مباشرة مجانية؛ لتصل لأكبر شريحة مستهدفة من المواطنين.

أسباب زيادة الإقبال على شراء المستعمل

وقال أحمد سرور، أحد العاملين بالمجال السياحي بمدينة شرم الشيخ: «ترجع زيادة الإقبال على شراء المستعمل؛ نظرًا لزيادة إنشاء القري السياحية، وتهافت الجميع على شراء الشقق والشاليهات وفرشها بغرض الاستثمار، من خلال التأجير بالمواسم السياحية بالمدينة، مع عدم توافر للمصانع أو المعارض التي تقدم الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمدينة».