23464 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات صفوف النقل في جنوب سيناء غدا

قال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المديرية جاهزة لبدء امتحانات النقل للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي عام والأول والثاني الفني «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، للفصل الدراسي الأول العام 2023/ 2024 التي تنطلق غدا السبت الموافق 13 يناير 2024.

إعداد الطلبة والطالبات المؤديين للامتحانات على مستوى صفوف النقل

وأوضح محمد حامد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن 23464 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل غدا موزعين كالتالي:

- 10982 طالبا وطالبة من الصفوف الرابع - الخامس - السادس الابتدائي.

-7131 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي.

- 2646 طالبا وطالبة امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

- يؤدي 2705 طالب وطالبة امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية».

اتباع الإجراءات الاحترازية للعملية الامتحانية

كما شدد وكيل الوزارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان مع توفير الجو الهادئ للطلاب داخل اللجان والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان من قبل القائمين على العملية الامتحانية، ووجه بغلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

جاهزية لوازم الامتحان بالإدارات التعليمية الثمانية

وأكد محمد موسى دياب مدير التعاقدات بالمديرية أن مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء، انتهت من إرسال جميع خامات الامتحانات من كراسات امتحانات، وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية، واستيفاء لوازم الامتحان، بنسبة 100% بالإدارات الثمانية بمدن المحافظة بالكامل.