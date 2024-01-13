آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لوظائف معلم مساعد.. الشروط والمستندات

حددت وزارة التربية والتعليم 31 من يناير الجاري آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل»، وذلك للصفوف الابتدائية الثلاث في المحافظات.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وأشارت الوزارة إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية في المحافظات، كالتالي:

** يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

** مؤهل عال

** مؤهل عال- تربية «تعليم اساسي - تعليم ابتدائي»

**مؤهل عال- تربية «معلم فصل»

** مؤهل عال- تربية نوعية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي»

* تربية نوعية (معلم فصل)

**التقدير: ألا يقل عن مقبول

المستندات الواجب توافرها

وكشفت الوزارة عن المستندات الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني الثالث» بالمحافظات، كالتالي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* إيصال الإيداع البنكي

* صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الاحوال)

إدخال البيانات شغل وظيفة معلم مساعد

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، والحصول على إيصال الإيداع، لافتا إلى أنه يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.