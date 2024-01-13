الكشف على 1910 مواطنين في قوافل طبية بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أن القوافل العلاجية التي تم إطلاقها خلال شهر يناير الجاري بمدن المحافظة التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بلغ عددها 5 قوافل، واستهدفت وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجا والمحرومة بمدن المحافظة ووديانها والتي جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

تحويل المرضى لأقرب مستشفى

وأشار مدير القوافل العلاجية إلى أنه تم توقيع الكشف على 946 مواطنا من خلال قافلتين طبيتين بمدينة رأس سدر، كما تم تحويل 10 مرضى لأقرب مستشفى لاستكمال الخدمة الطبية لهم، بالإضافة إلى الكشف على 964 مواطنا، وتم تحويل 15 مريضا لأقرب مستشفى من خلال 3 قوافل طبية بمدينة أبو زنيمة.

التخصصات الطبية التابعة للقوافل العلاجية

وأكد أن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت داخل الوديان والتجمعات التنموية بمدن محافظة جنوب سيناء وضمت تخصصات عدة منها الباطنة والجراحة والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والأذن والأسنان وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعات وصرف العلاج بالمجان.