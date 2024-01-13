حدائق القناطر تتزين لاستقبال الزوار في إجازة نصف العام.. «فسحة على قد الإيد»

تزينت حدائق الري بمدينة القناطر الخيرية استعدادا لاستقبال محبيها زوارها في إجازة نصف العام، بالإضافة للزيارات للراغبين طوال أيام العام والإجازات الأسبوعية «الويك إند»، حيث تعد حدائق القناطر مقصدا سياحيا وترفيهيا لما تملكه من مساحات شاسعة من الخضرة على النيل مباشرة

فسحة على قد الإيد بالقناطر

وتعد الفسحة في حدائق القناطر من الخروجات الاقتصادية، حيث تناسب كافة المستويات فهي «فسحة علي قد الإيد»، حيث تتراوح تذكرة دخول حدائق القناطر مابين 5 جنيهات وحتى 20 جنيها، مع توافر الخدمات والمأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، كما أنه متاح أن يصطحب الزائر المأكولات المشروبات الخاصة به مع الحفاظ علي نظافة المكان.

تجهيزات حدائق القناطر

أوضحت المهندسة إيمان نصرت مدير إدارة ري القناطر، أن حدائق القناطر تتميز بمساحاتها الشاسعة التي تصل إلي 500 فدان وسط مياه النيل حيث شهدت أعمال تطوير كبري حولتها إلى منتجعات سياحية تستقبل الآلاف خلال أيام العام، مشيرة إلى أنه جرى تجهيز الحدائق بكل ما تحتاجه من خدمات حضارية وتزويدها بالنافورات للمائية والشلالات والبحيرات الصناعية والمقاعد والبرجولات، والمباني التراثية والتاريخية منا حولها لقبيلة الفسحة والاحتفال بالزواج والزفاف والفوتوسيش للعرسان الجدد.

تطوير حدائق القناطر

أشارت مدير إدارة الري بالقناطر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال موارد إداري ري قناطر الدلتا اعتماداً على مهندسي وعمال الإدارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الإدارة بالقناطر الخيرية.

خريطة الفسحة بحدائق القناطر

أوضحت مدير إدارة ري القناطر أن خريطة حدائق القناطر التابعة للإدارة كالتالي :

- «الجامع» أمام سجن نساء بالقناطر، و«التوفيقي ب» بسعر رمزي 5 جنيهات للفرد

- «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» و«حديقة الياسمين» وحديقة «أبو اردان» حدائق بسعر رمزي 10 جنيهات للفرد

- «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل» بسعر رمزي 20 جنيها للفرد.