أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة

تستعد أجهزة محافظتي القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الغرف التجارية لافتتاح منافذ معارض «أهلا رمضان»، والمقرر انطلاقها يوم 15 من شهر فبراير المقبل 2024 وتستمر لمدة شهر إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

** منافذ سلع بيع معارض «أهلا رمضان» بالجيزة

وتستعرض « الوطن» جميع منافذ بيع سلع معارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة الجيزة كالتالي

** حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

** حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

** حي العجوزة: يضم 11 مجمعا استهلاكيا، بشارع 6 شارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كل من كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

- حي الدقي: منفذ بشارع السكري بمنطقة بين السرايات، منفذ أسفل كوبري الدقي مع شارع التحرير.

- حي بولاق الدكرور: عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- حي جنوب الجيزة: منفذ بمنطقة المنيب، ومجمعات استهلاكية لبيع اللحوم والدواجن وكل أنواع السلع الغذائية، بكل من مناطق ميدان الجيزة، شارع البحر الأعظم وشارع المحطة، شارع رضوان الطيب، شارع الزعيم زاده، شارع ربيع الجيزى، وكل من شارع فرحات والكولدير بجزيرة الدهب، بالإضافة إلى وجود 7 منافذ بسيارات متحركة بميادين المنيب والجيزة، و3 منافذ لوزارة الداخلية «أمان» بجوار مدرسة أبوالهول وبشارع المدرسة وبميدان أم المصريين.

- حي العمرانية: منفذ بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون.

- مركز منشأة القناطر: تم توفير 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- مركز الواحات البحرية: توفير 5 منافذ سلعية في كل من مناطق خلف الوحدي المحلية، ميدان الرحمن، قرية القصر بميدان النادي، منفذ للخضراوت والفواكه بمدينة الباويطي، منفذ في قرية منديشة.

- مركز الصف: 3 منافذ بكلا «قرية الاخصاص، ومنفذ بأراضي فضاء بطريق 21».

- مركز أوسيم بالجيزة: منفذ بقرية برطس، و2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وأمام الوحدة المحلية بالبراجيل.

- مركز كرداسة: منفذ بجوار مركز المدينة.

- مركز أبو النمرس: منفذان بكل من قرى المنوات ومجلس المدينة.

- مدينة الحوامدية: منفذ بجوار مسجد الشهداء.

- مركز ومدينة أطفيح: توفير 4 منافذ بالمدينة، وبكل من قرى الكداية وصول والكريمات.

- منفذ بمدينة البدرشين.

- مركز العياط: توفير 2 منفذ بكل من قريتي البليدة وطهما.

** منافذ بيع سلع معارض أهلا رمضان بالقاهرة

وتستعرض « الوطن» جميع منافذ بيع سلع معارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة القاهرة كالتالي:

- حي المعصرة «شارع العروبة، أمام محطة مترو المعصرة».

- حي البساتين «أمام شركة الكهرباء، أمام المركز الأوليمبي، منطقة بير أم سلطان».

- حي دار السلام «شارع الفيوم، مجمع المدارس، شارع 9 ».

- حي 15 مايو «أمام مبنى الحي».

- حي المعادي «ميدان العرب».

- حي السيدة زينب «ميدان زينهم، منطقة المواردي».

- حي مصر القديمة «منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة».

- حي المقطم «ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان».

- حي الخليفة «أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات».

- حي التبين «ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل».

- حي حلوان «عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية».

- حي طرة «منطقة شق الثعبان بالأوتوستراد، منطقة طره الأسمنت، شارع معهد أمناء الشرطة».