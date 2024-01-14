«صحة القليوبية»: إصدار 457 رخصة لمنشآت طبية خاصة وغلق 1008 مراكز مخالفة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى خلال الفترة الماضية إصدار 457 رخصة لمنشآت طبية خاصة، تنوعت بين مراكز علاج طبيعي، مراكز طبية، عيادات تخصصية، عيادات خاصة، ومحلات نظارات، في إطار نشاط إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية التابعة، مشيرا أنه جرى إجراء 864 معاينة للمنشآت الطبية الخاصة، والرد على 241 شكوى مقدمة لإدارة العلاج الحر، بالإضافة إلى عمل 42 حملة تفتيشية، تم المرور فيها على 7129 منشأة طبية خاصة خلال فترة عام، أسفرت عن 2380 إنذار وغلق 716 منشأة خاصة وإصدار 1008 قرارات غلق.

حملات على مراكز علاج الإدمان

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى تنفيذ 6 حملات نوعية على مراكز علاج الإدمان والطب النفسي، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن حملات العلاج الحر أسفرت عن غلق وعمل محاضر بالشرطة لعدد 37 مركزا ومستشفى لعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، أنه تم عمل مجموعة مع الحملات النوعية التي تمثلت في حملة نوعية في الفترة الماضية، حيث تم المرور على طوارئ عدد 51 مستشفى خاص وحملة نوعية على مراكز الإدمان، وتم المرور خلالها على 33 مركز طب نفسي وعلاج الإدمان وحملة نوعية في المناسبات المختلفة، حيث تم المرور على طوارئ 44 مستشفى خاصا في أعياد ومناسبات و21 مركز طبي نفسي وعلاج الإدمان والمشاركة بمبادرة 100 يوم صحة بقرية سندنهور التابعة لبنها، والمرور على 21 مركزا طبيا خاصا على مستوى المحافظة والمرور على جميع مراكز الغسيل الكلوي وجميع وحدات بنوك الدم بالمحافظة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات.

تدشين مبادرة التعلم مدى الحياة

وأضاف مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، أنه جرى تدشين مبادرة التعلم مدى الحياة، وعقد عدة اجتماعات لمناقشة تطورات المبادرة وآخرين للحماية المدنية واجتماع تدريبي لجميع أفراد فريق العلاج الحر بالمحافظة ومناقشة خطه العمل ودراسة أي معوقات وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تحديث بيانات 785 ملفا لمراكز طبية خاصة وعيادات تخصصية وميكنة بيانات المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة القليوبية وميكنة بعض قرارات الغلق الصارة للمنشآت الطبية الخاصة.