انتشار معدات شركتي المياه والصرف في القاهرة والجيزة استعدادا للأمطار

نشرت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة والجيزة المعدات بالميادين العامة والطرق الرئيسية تحسباً لسقوط أمطار مع رفع درجة التأهب، وفقاً لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تمركز 225 من معدات شركتي القاهرة والجيزة للمياه والصرف

وشهدت الطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري تمركز 225 من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن فرق المتابعة والصيانة والتطهير للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

توقعات بسقوط أمطار متوسطة على القاهرة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكّدت في بيان لها وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.