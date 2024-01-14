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انتشار معدات شركتي المياه والصرف في القاهرة والجيزة استعدادا للأمطار

كتب:

سلامة عامر
03:17 م | الأحد 14 يناير 2024
معدات شركتي المياه والصرف في القاهرة والجيزة

معدات شركتي المياه والصرف في القاهرة والجيزة

نشرت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة والجيزة المعدات بالميادين العامة والطرق الرئيسية تحسباً لسقوط أمطار مع رفع درجة التأهب، وفقاً لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تمركز 225 من معدات شركتي القاهرة والجيزة للمياه والصرف

وشهدت الطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري تمركز 225 من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن فرق المتابعة والصيانة والتطهير للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

توقعات بسقوط أمطار متوسطة على القاهرة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكّدت في بيان لها وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.