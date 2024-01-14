«ساحرة الجنوب».. بلد الناس الطيبين

تحظى أسوان، منذ آلاف السنين، بمكانة وشهرة عالمية، وذلك يعود إلى تاريخها العريق وجمالها الساحر، وحضارتها التى امتدت على ضفاف النيل لأكثر من سبعة آلاف عام. وفى 15 يناير من كل عام، تحتفل محافظة أسوان بعيدها القومى، لتكون شاهدة على إنجازات وتاريخ مصر وحاضرها.

وبجانب هذا التاريخ العريق، تتميز أسوان بالتنوع الثقافى، والأعراف الاجتماعية، والهوية البصرية المميزة، التى تجسدت عبر التاريخ من خلال فنون وموسيقى، إذ إن «ساحرة الجنوب» تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً هائلاً، وهوية شعبية، تعكس جوهر مصر القديمة.

وشهدت المحافظة طفرة تنموية واقتصادية خلال السنوات العشر الأخيرة، من خلال مشروعات أطلقتها الدولة المصرية، واستهدفت تحسين البنية التحتية، وتطوير الطرق والجسور، وإحداث نمو وازدهار فى الجوانب الاقتصادية والتنموية، ما عزز دورها كمركز اقتصادى وثقافى فى أقصى جنوب صعيد مصر.

ومع بداية عام 2024، أصبحت أسوان شاهدة على عهد جديد من الإنجازات نتيجة الجهود التى بُذلت فى الأعوام السابقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدعم لا محدود من الحكومة والوزارات المعنية، حيث تشهد المحافظة سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، تشمل مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة»، وتحسين وتجديد البنية التحتية، إضافة إلى تطوير مواقع الخدمات العامة، وتنفيذ مشروعات تحيا مصر، واعتماد نظام التأمين الصحي الشامل.