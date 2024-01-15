اشتروا أجهزة للمستشفى بديلا لحفل التخرج.. لفتة إنسانية من الدفعة 23 بطب بني سويف

رفضوا إقامة حفل غنائي أو ترفيهي كبير، كما يحدث في عدد كبير من الكليات، وقرروا جمع تبرعات من أسرهم لشراء عدد من المستلزمات الطبية لدعم المستشفى الجامعي، هكذا احتفلت الدفعة 23 و24 بكلية الطب بجامعة بني سويف، ما دفع القيادات الجامعية والعاملين في المستشفى الجامعي وكلية الطب بتوجيه الشكر والتحية لهؤلاء الطلاب.

طلاب طب بني سويف يستبدلون حفل تخرجهم بتبرعات للمستشفى

في البداية يقول عبد الرحمن سلامة، أحد خريجي الدفعة 23 في كلية الطب في جامعة بني سويف، «ما فعلناه كان امتدادًا لزملائنا في الدفعات القديمة، حيث قررنا كدفعة 23 بالكلية، أن نستبدل حفل التخرج الذي يشمل فقرات فنية أو ترفيهية، بتقديم صدقة جارية وأثر، وكان قرارنا أن نقدم تبرع للمستشفى الجامعي في بني سويف، وبالفعل بدأنا مرحلة جمع الأموال، من أنفسنا وأسرنا ومعارفنا».

خريجو طب بني سويف يدعمون المستشفى الجامعي بأجهزة ومستلزمات

وأضاف: «عقب جمعنا لمبلغ مالي يقارب من الـ190 ألف جنيه، قمنا بالتنسيق مع إدارة المستشفى الجامعي في بني سويف، وبالفعل وفرنا شبكة أكسجين لطوارئ الأطفال، وجهازين علاج ضوئي لقسم حضانات الأطفال، وأكثر من 25 لاكور أكسجين، وما زلنا مع إدارة المستشفى نسعى لتوفير أجهزة أخرى».

احتفالية مصغرة لتخرج الدفعة 23 بطب بني سويف

وقال محمد رجب، أحد خريجي الدفعة 23 بكلية الطب في جامعة بني سويف: الحقيقة أن الدفعة كلها كانت مؤيدة لفكرة التبرع، مع تنظيم احتفالية مصغرة للخريجين وأسرهم بعيدة عن أي إنفاق مبالغ فيه من حفلات وفقرات فنية أو ترفيهية، وتوجيه كافة المبالغ المالية التي تم جمعها للتبرع للمستشفى الجامعي.

توجيه الشكر لخريجي الدفعة 23 بطب بني سويف

ووجه الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، الشكر إلى خريجي الدفعة 23 طب بني سويف، لما قدموه من فكرة نالت استحسان الجميع، وتقديم أجهزة طبية ومستلزمات للمستشفى.