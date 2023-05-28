طبيب يتبرع بـ1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعي في بني سويف

تبرع طبيب بمبلغ مالي قدره 1.5 مليون جنيه لصالح وحدة الحوادث في المستشفى الجامعي بمحافظة بني سويف، قبل أن يكرمه رئيس الجامعة مؤكدًا أهمية المبادرة التي تجسد دعم ومساندة المجتمع المدني.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل الطبيب المتبرع

واستقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الطبيب وحيد رمضان الذى تبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه لشراء جهاز أشعة وأدوات للعمليات لوحدة الحوادث بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة الأسبق لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور هشام بشرى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري.

رئيس جامعة بني سويف: نسعى لتقديم خدمة متميزة للمرضى

وخلال اللقاء توجه رئيس الجامعة بالشكر إلى الدكتور وحيد رمضان و رحب بتقديم أوجه الدعم إلى مستشفيات جامعة بني سويف، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل جاهدة بكل كوادرها الطبية المتميزة على تقديم خدمة متميزة ومتكاملة لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها وأقسام الاستقبال.

مساهمات المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن تقدير الجامعة لتلك المبادرة التي تجسد دعم ومساندة المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية التي تقدم الخدمة الطبية إلى قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة بشكل عام، وعلى مستوى شمال الصعيد بشكل خاص.