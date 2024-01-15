ضوابط امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية.. تبدأ غدا

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية انتهاء الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي تنطلق غدا الثلاثاء في جميع معاهد المنطقة، وتستمر حتى 22 يناير الجاري للشهادة للصف السادس الابتدائي، و23 يناير الجاري للصف الثالث الإعدادي.

وأكد الدكتور سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن هدف الجميع هو مصلحة طلاب الأزهر الشريف وتوفير مناخ ملائم لهم أثناء الامتحانات، لتحقيق أفضل النتائج، مشددا على ضرورة الإنتهاء من استلام متعلقات اللجان من أدوات كتابية وأدوات نظافة، والاهتمام بتطهير اللجان بشكل يومي، إضافة إلى توزيع الأعمال باللجان على جميع أعضاء اللجنة والتوقيع بالعلم عليها، وتوفير غرفة عزل بكل لجنة وتواجد الزائرة الصحية توفير جهاز قياس الحرارة لكل لجنة.

اجتماع لبحث استعدادات الامتحانات في القليوبية

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية برؤساء لجان الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، بحضور الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية والدكتور محمد فخري مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ومديروا الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية ومدير الامتحانات ومدير التوجيه الفني حيث تمت مناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي تبدأ غداً الثلاثاء.

غرفة عمليات مركزية

ووجه مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية خلال الاجتماع على تواجد غرفة العمليات بديوان عام المنطقة بشكل دائم خلال الامتحانات لحل أي مشكلة أثناء فترة الامتحانات، وتواجد جميع أعضاء اللجنة في وقت مبكر قبل بدء الامتحان، والتأكيد على أن الموجه المقيم مسؤول بشكل كامل عن جميع أعمال اللجنة، ولا يغادر إلا بعد تسليم أوراق الإجابة، مؤكدا على عدم السماح بوجود أجهزة التليفون المحمول مع الطلاب أو العاملين أثناء الامتحان.