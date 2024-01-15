‎انخفاض أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الاثنين 15-1-2024

تراجعت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور بقيمة وصلت إلى 3 جنيهات، وتسجل أسعار الخضراوات استقرار الفترة الحالية نتيجة وفرة المعروض، حيث تختلف الأسعار حسب المنطقة والمحافظة، وفق الموقع الإلكتروني التابع لسوق العبور.

أسعار البطاطس في سوق العبور

وأوضح الموقع أنّ أسعار البطاطس في سوق العبور تتراوح اليوم بين 5 و9 جنيهات بعد أن وصل سعر الكيلو خلال الأيام الماضية إلى 12 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 10 و22 جنيها، وسعر كيلو الكوسة بين 8 و14 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا الخضراء يتراوح بين 6 و12 جنيها، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، أما سعر الخيار البلدي فيتراوح في سوق العبور بين 6 و11 جنيها، بينما يتراوح سعر الثوم اليوم بين 40 و60 جنيها والفول الأخضر بين 8 و12 جنيها.