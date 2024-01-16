جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.. تنطلق غدا في 440 لجنة

تنطلق غدًا الأربعاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، وتستمر حتى 24 يناير الجاري حيث يؤدي طلاب المدارس العامة والرسمية للغات والرياضية امتحان مادة اللغة العربية في البداية داخل في 440 لجنة على مستوى المحافظة.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم إنه من المقرر أن ينطلق غدًا الأربعاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، إذ يؤدي 113 ألف طالب الامتحانات في 440 لجنة، فيما يؤدي 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 9 لجان و6 طلاب مكفوفين في لجنة واحدة و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم في 4 لجان.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية الفصل الدراسي الأول والانطلاق غدا من الساعة ال9 صباحا كالتالي:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية لمدة ساعتين مع تخصيص 20 دقيقة لامتحان الإملاء.

الخميس 18 يناير: العلوم لمدة ساعتين.

التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

الاثنين 22 يناير: الهندسة لمدة ساعتين.

التربية الفنية لمدة ساعتين.

الثلاثاء 23 يناير: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

إمتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ورقية

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية سيؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا بنظام ورقة الأسئلة والإجابات، حيث جرى إرجاء تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الإعدادية لبعض العقبات، وتقرر التأجيل لحين استكمال التجهيزات الفنية وتدريب الكوادر الفنية اللازمة.

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية من خلال المدارس، والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالمواعيد وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، مشيرة إلى أنه جرى تنظيم قوافل دعم تعليمية للمراجعة بالإدارات والمدارس للمساهمة في تأهيل الطلاب للامتحانات والتخفيف عنهم.