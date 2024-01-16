«صحة القليوبية»: تقديم 6.2 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 200 يوم

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية تقديم صحة القليوبية تقديم 6.2 مليون خدمة صحية مجانية لأهالي المحافظة في 200 يوم من انطلاق المبادرة الرئاسية «100يوم صحة»، والتي انطلقت في 25 يونيو الماضي لتكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة

خدمات 100 مليون صحة

أوضح وكيل وزا،ة الصحة في بيان له أن خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة وصلت إلى 6 ملايين، 271 ألف، و821 مواطنًا حيث استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم 976251 مواطنًا وتقديم خدمات التطعيم لعدد 1712005 طفل، بينما تم تقديم خدمة صحة المرأة لعدد 207542 سيدة «زيارة أولى»، و680276 سيدة «زيارة عارضة».

أضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه جرى فحص السمعيات لعدد 51297 طفلًا من حديثي الولادة وفحص 213377 للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالإضافة لتقديم خدمات التأمين الطبي أثناء الأعياد وخلال الانتخابات الرئاسية والفاعليات المختلفة بالمحافظة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة 100 يوم صحة بالمحافظة على مدار 200 يوماً متواصلين نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كل مكان و يتطلع سيادته للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة

المبادرات الرئاسية للصحة بالقليوبية

وأضافت رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية أنه تم تقديم خدمة مبادرة فحص الأم والجنين لـ24931 امرأه حامل وتقديم خدمة فحص المقبلين علي الزواج لعدد مواطن كما بلغ عدد منتفعات تنظبم الأسرة لـ1426120منتفعة وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 808679 كما بلغ عدد المترددين علي القوافل الطبية المجانية 108960مواطنا.