أستاذ بجامعة الأزهر: «ليس كل ذكر يصلح للقوامة على المرأة»

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرجولة تستخدم كثيرا بمعنى ذكر، لكن كلمة الرجولة في حقيقتها هي وصف أعلى من الذكر.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «كلمة رجولة أعلى من الذكر، فليس كل ذكر رجل، فالرجل موقف وإيجابية وشخصية قوية والرجل القوي البطل، وذكرت كلمة الرجال كثير في القرآن الكريم».

وتابع: «ربنا سبحانه وتعالى قال إن الرجال قوامون على النساء، طيب ليه مقلش الذكور، لكن في لفتة قرآنية هي أن القوامة لا يكفي فيها الذكورة وإنما هناك درجة أخرى اسمها الرجولة».