رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ بجامعة الأزهر: «ليس كل ذكر يصلح للقوامة على المرأة»

كتب:

مريم جاد
09:20 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف

الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرجولة تستخدم كثيرا بمعنى ذكر، لكن كلمة الرجولة في حقيقتها هي وصف أعلى من الذكر.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «كلمة رجولة أعلى من الذكر، فليس كل ذكر رجل، فالرجل موقف وإيجابية وشخصية قوية والرجل القوي البطل، وذكرت كلمة الرجال كثير في القرآن الكريم».

وتابع: «ربنا سبحانه وتعالى قال إن الرجال قوامون على النساء، طيب ليه مقلش الذكور، لكن في لفتة قرآنية هي أن القوامة لا يكفي فيها الذكورة وإنما هناك درجة أخرى اسمها الرجولة».

اقرأ المزيد:

خالد الجندي: قناة الناس تقدم جهودا خرافية لتعليم المواطنين أمور دينهم

سمسم شهاب ضيف واحد من الناس على قناة الحياة الليلة

دعاء فاروق وزوجها ضيفا برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة».. الليلة

داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: من تطلب الطلاق دون سبب لن تدخل الجنة

مذيع قناة الناس: النبي سَها في صلاته 5 مرات (فيديو)

الداعية الشحات عزازي لـ«قناة الناس»: الاهتمام بالوالدين أولى من رعاية الأبناء

عالم بالأزهر يوضح عبر قناة «الناس» معنى فهم الأحكام الشرعية

داعية إسلامي عبر قناة «الناس»: رمي الناس بما ليس فيهم جرم عظيم
بقلم مريم جاد