«يوسف» شاب يتحدى الإعاقة ويحصد 55 ميدالية في بطولة الجمهورية للسباحة

أحب الحياة وأراد أن يشعر بالمساواة مع أقرانه فاجتهد وتحدى إعاقته ليصل لأعلى درجات النجاح وحصل على 55 تكريما في بطولات الجمهورية في السباحة، هذه قصة يوسف جلال ابن مدينة طور سيناء المصاب بشلل دماغي الذي تفوق على نفسه وحصل على ليسانس أداب قسم لغة عربية من جامعة السويس.

يوسف يتمنى انضمامه لمنتخب مصر ووصوله للعالمية

«بتمنى أوصل للعالمية وأدخل منتخب مصر»، هكذا قال يوسف جلال متحدي الإعاقة، موضحًا: «لا ينقصني شيء حتى أصل للعالمية وأصبح مثل محمد صلاح وفريدة عثمان حيث أني ألقى كل الدعم من المسؤولين بالدولة».

مديرية الرياضة بجنوب سيناء تقدم الدعم الكامل للبطل يوسف

«نقدم بطل يرفع اسم مصر في المحافل الدولية»، بهذه الكلمات تحدث محمد فتحي توفيق وكيل وزاره الشباب بجنوب سيناء عن يوسف قائلا: «يوسف بطل وجدنا فيه الإصرار على النجاح مما يجعل الجميع يقف خلفه لدفعه إلى الأمام وتقديم أوجه الرعاية له، وتنمية موهبته وإشراكه في كل البطولات التي تسمح له بتحقيق ذاته من خلال المحافل الرياضية التي شارك فيها وتوفير المدربين لوضع برنامج يسهم في تأهيل يوسف بدنيا ونفسيا».

حصول يوسف على مراكز في السباحة

الاستاد الرياضي في سيناء فتح أبوابه أمام الموهوب يوسف منذ اكتشاف موهبته وتم دفعه للمشاركة في المسابقات البارالمبية وبدأ في تحقيق مراكز متقدمة. وقد كللت مسيرة نجاحه بحصوله على 55 ميدالية في البارالمبية رغم حالته المرضية بإصابته بالشلل الدماغي.

وقال «فتحي»: نحن نعمل على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات للبطل يوسف ليحقق أعلى النجاحات، حيث أن سقف طموح المديرية يتعدى ليصل يوسف جلال ببطولته العالمية في البارالمبية ليكلل اسم مصر بالإضافة إلى أن يوسف يحظى بأبوين يقدمان له كل الدعم، حيث يصطحبانه للمعسكرات التدريبية في القاهرة ليؤهل للعالمية.